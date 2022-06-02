Batman’da PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, PKK/KCK'nın kadın yapılanması olan TJA adıyla faaliyet gösteren 20 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alırken 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi, 1 şüphelinin de yakalama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin ev adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.