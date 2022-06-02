CHP ve HDP’yi eleştiren Jahrein’in Twitter hesabı askıya alındı

"CHP'Lİ TROLLERİN İFŞALANMASI SONRASI HESABI ASKIYA ALINDI. CHP İSTEDİ, TWITTER'DA ÇALIŞAN HDP'LİLER UYGULADI"

Arvas sosyal medya açıklamasında "Ancak CHP-HDP ilişkisi ve fonlanan CHP'li trollerin ifşalanması sonrası hesabı askıya alındı. CHP istedi Twitter'da çalışan HDP'liler uyguladı" dedi.

"CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ İFŞA EDENLERE SESSİZ KALMASINI MI BEKLİYORSUNUZ?"

Sözlerine devam eden Arvas, "İktidar olursak karşımızda duran medyaya ertesi gün el koyacağız" diyen, sürekli basın kuruluşlarını ve gazetecileri tehdit eden CHP'nin kendi tabanlarına gerçek yüzlerini ifşa eden kişilere karşı sessiz kalmasını mı bekliyordunuz?" ifadelerini kullandı.

"CHP DEMOKRASİSİNE HOŞ GELDİNİZ"

Jahrein hesabının askıya alınmasına dair açıklamalarını sürdüren AK Partili Arvas, "İlk kez fark edenler; CHP demokrasisine hoş geldiniz :) Kendilerinin söyledikleri her türlü hakaret ve tehdit ifade özgürlüğünün içinde. Ama eleştirilere karşı 0 tahammül. CHP'ye yetişen Twitter'ı da bu vesileyle bir kez daha tanımış olduk. Sıkıştıkları zaman yetiş ya Twitter!" dedi.

JAHREIN NELER DEMİŞTİ?

Jahrein'in paylaşımlarından bazıları şöyleydi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle otobüste çektiği fotoğraf sonrasında tepkiler gelmişti. Tepki gösterenlerden olan Jahrein İmamoğlu'nun "Vız gelir, tırıs gider" sözlerini eleştirerek, "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp 'Vız gelir, tırıs gider' diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir daha oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit. (…)" demişti.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA VERMESEYDİM"

Jahrein şu cümleleri de kullanmıştı: "Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez (…)"

"ONDAN SONRA TUVALET TERLİĞİ DE GELSE OYU BASACAĞIZ"

Jahrein ayrıca, "Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı. Tuvalet terliği ifadesi sosyal medyada çokça paylaşılmış, gazetelerin köşe yazılarına bile konu olmuştu.

"SAHNE ALMASINI KALDIRAMIYORUM"

İBB'nin düzenlediği bir konserde Aynur Doğan'ın konser vermesi hakkında Jahrein sosyal medyadan şunları yazmıştı: "Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun. Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadını Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!"