Firari FETÖ’cü savcılara Poyrazköy davası

FETÖ'nünTSK'yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan, aralarında firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 48 hâkim ve savcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Amirallere Suikast soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar dahil 92 kişi ve kuruluş, 'müşteki' olarak iddianamede yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Öz ve Seçen'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Haberleşmenin gizliliğini ihbar etmek", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "Gizliliğin ihlali", "Suçluyu kayırma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasta rol alan örgüt üyesi hâkim ve savcıların, planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulunup, gerçekte olmayan örgütlenmenin bulunduğuna dair algı yarattıkları vurgulandı.İddianamede devletin yargı gücünü silah olarak kullanan şüphelilerin yürüttükleri kurgu soruşturmaları sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üst düzey subayların tasfiye edilerek yerlerine FETÖ üyesi subayların yerleştirildiği vurgulandı. Böylece 15 Temmuz darbe girişimine giden yolun taşlarını döşedikleri vurgulandı.