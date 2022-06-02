İBB İstanbullu üreticilerden süt almıyor, aldığının parasını ödemiyor

'HALK SÜT ÜRÜN ALMIYOR, ALDIĞININ PARASINI DA ÖDEMİYOR'

İmza töreninde hayvan üreticileri adına konuşma yapan Varol Elitaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, Halk Süt projesi kapsamında İstanbul'un köylerinden aldığını iddia ettiği sütleri, kendilerinden değil Çatalca'daki Süt Birliği üzerinden başka yerlerden aldığını ifade etti. Elitaş yaptığı açıklamada, "Çatalca'daki Süt Birliği şuan ödeme yapamıyor. Ben ayda 7 ton süt üretiyorum. Satış konusunda da desteğinizi istiyoruz. İstanbul'un dibindeyiz ama biz süt satamıyoruz. İBB'ye ait olan Halk Süt de sütümüzü almıyor. Başka yerlerden alıyor. Buradan aldıkları sütün de 2 aydır parasını ödemiyor" dedi.

'ALGIYLA MAKYAJLA BİR YERE KADAR GİDERSİNİZ'

Süt üreticisi Varol Elitaş'ın, İBB'nin Halk Süt Projesi kapsamında köylüden süt almadığı sözleri üzerinden İBB yönetimini eleştiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çiftçimiz 'üretiyoruz ama üretmeye korkuyoruz. Ben ürettiğim sütü ürettiğim gün satamazsam ve kooperatif mantığı ile soğuk hava depom yoksa o süt kesilirse ürünümü çöpe atmak zorundayım' diyor. Bu çitçimizin bilinçaltına yerleşmiş ve çiftçiyi üretmekten koparan bir anlayış. Ama kaygılar son derece mantıklı ve gerçekçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile Silivri'nin köylerinden süt aldığını söylüyor. Algı, reklam, afişler var ama ortada bir iş yok. Algıyla, makyajla bir yere kadar gidersiniz. Bu makyaj çiftçinin, hayvancının karşısına çıktığınız zaman yüzünüzden dökülür" diyerek tepki gösterdi.