Son dakika: Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul’da çözüm mekanizması

"MAYIN" ENGELİ

Tarafların bu konuda prensip olarak uzlaşmaya istekli olduğu öğrenildi. Buna karşılık gemilerin çıkış güzergâhında döşeli mayınlar konusunda teknik detayların görüşülmesi ve karşılıklı garantilerin verilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Ukrayna, Rus savaş gemilerinin Odessa limanlarına girmesine karşı tutum sergiliyor. Rusya ise Ukrayna'ya yük gemileriyle silah taşınmasını istemiyor. Ukrayna tarafı mayınların iki haftada temizlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor, ancak Rus gemilerinin limanlara girmemesi için taahhüt istiyor. Öte yandan Rusya da Rus gemilerine sigorta alanında uygulanan yaptırımların kaldırılması ve gemilere uluslararası limanlarda hizmet sunulmaya devam edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Tarafların mutabık kalması halinde İstanbul'da kurulması planlanan merkezin ele alacağı ilk başlığın da tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor olacağı ifade ediliyor.