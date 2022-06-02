Son dakika: Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN KERKÜK'TE GÜÇLENME STRATEJİSİ ÇÖKERTİLDİ

Türkiye'nin sınırötesi askeri harekatları ve özellikle MİT'in üst düzey PKK'lıları etkisiz hale getirmesiyle birlikte sıkışan örgüt yeni alanlar kazanma arayışına girdi. PKK'nın bu stratejisini deşifre eden MİT son bir yıldır PKK'nın Kerkük'teki üst düzey yapılanmasını hedef aldı ve başarılı nokta operasyonları ile birçok kritik üs ve ismi etkisiz hale getirdi.

Son olarak da PKK'nın sözde elebaşlarından Mehmet Doğan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.