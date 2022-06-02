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Giriş Tarihi: 2.6.2022 23:45

Sosyal medya magandası yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sosyal medya magandası yakalandı

Resmi polis araçlarını videoya çektikten sonra el işareti yaparak sosyal medyada paylayan yabancı uyruklu sosyal medya magandası 1 kişi polis tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin resmi polis araçlarını çektikten sonra el işareti yaparak sosyal medyada paylaşılan video üzerine hareket geçti. Çalışma yapan polis ekipleri, videoyu çekip paylaşan kişinin yabancı uyruklu R.A. olduğunu belirledi. Şüpheli gündüz 13.30 sıralarında Sultangazi'de yakalandı.



İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında, "Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini Türkiye Büyük Millet Meclisini Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak" suçları kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Sosyal medya magandası yakalandı
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