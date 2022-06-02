Sosyal medya magandası yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin resmi polis araçlarını çektikten sonra el işareti yaparak sosyal medyada paylaşılan video üzerine hareket geçti. Çalışma yapan polis ekipleri, videoyu çekip paylaşan kişinin yabancı uyruklu R.A. olduğunu belirledi. Şüpheli gündüz 13.30 sıralarında Sultangazi'de yakalandı.







İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında, "Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini Türkiye Büyük Millet Meclisini Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak" suçları kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.