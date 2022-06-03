Akıncı Üssü davası istinaftan geçti... Sanıkların cezası hukuka uygun bulundu



(FETÖ'cü pilot Hüseyin Türk)

FETÖ'CÜ PİLOTLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçaktan uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlara da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Polis Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli'ye ise aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.



(FETÖ'cü pilot Uğur Uzunoğlu)

SANIKLARA İNDİRİM UYGULANMADI

Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'da 44 kişiyi 'Kasten öldürme', 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 170 yıl hapis cezası aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan 'Kasten öldürme' ve 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs2 suçlarından 82er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken ayrıca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6482er yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.



(FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz)

KARAR İSTİNAFTAN GEÇTİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından incelenmesi tamamlandı. 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun bulunduğunu belirterek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın sürdürülmesine hükmedildiği ifade edildi.