Başkent Millet Bahçesi, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak

20 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan" imzasıyla yayımlanan "Türkiye Çevre Haftası" konulu genelgeyle; 1972 yılından bu yana "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.

Bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği konserlerle "sağlıklı çevre yaşamı" konusunda farkındalık oluşturacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek konser etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve saat 20.00'ye kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında sırasıyla Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

5 Haziran Pazar günü ise konserler 19.00'da başlayacak ve saat 22.00'ye kadar sürecek. Pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde 80'ler dizisi oyuncuları, Eypio ve Derya Uluğ sırayla sahne alacak.

Konserlere ilişkin takvim şu şekilde:

Ömer Faruk Bostan

4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00

Başkent Millet Bahçesi

Resul Dindar

4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00

Başkent Millet Bahçesi

Soner Sarıkabadayı

4 Haziran Cumartesi günü saat 19.00

Başkent Millet Bahçesi

80'ler dizisinin oyuncuları

5 Haziran Pazar günü saat 19.00

Başkent Millet Bahçesi

Eypio

5 Haziran Pazar günü saat 20.00

Başkent Millet Bahçesi

Derya Uluğ

5 Haziran Pazar günü saat 21.00

Başkent Millet Bahçesi

Çevre ve Çocuk Şenliği yapılacak

Türkiye Çevre Haftası'nda Başkent Millet Bahçesi ayrıca Çevre ve Çocuk Şenliğine de ev sahipliği yapacak.

4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte çocuklara çevre bilincinin birbirinden eğlenceli etkinliklerle kazandırılması hedefleniyor.