Birilerinin Neil Armstrong’u varsa bizim de Ayşe’miz Ahmet’imiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde öğrencilere seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:Şu anda tüm gençliğiyle haşr-u cem olan bir iktidar var. Biz ne yapıyorsak milletimiz için, özellikle de çocuklarımız için, gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, umudunuz. Biz gençlerimizi nasıl okumaya, araştırmaya, tefekküre, üretmeye teşvik ederiz bunun derdindeyiz. İçinizden birileri inşallah uzaya gidecek mi? Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz, Fatma'mız, Ahmet'imiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık. Hazırlıklar devam ediyor. Ödül alan gençlerin araştırma projeleri Külliye'nin sergi salonunda sergileniyor.Uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış 'Her şey bitti şimdi sıra uzaya mı geldi' diyor. Bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar uzaya insan ya da roket göndermeyi bırakın, gökyüzüne kâğıttan uçak bile fırlatamaz. Çünkü bunlar dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı. Şimdi bizim insansız hava aracımız var mı, var. Sevgili gençler, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki göndereceğimiz evladımız bu salonda. Uzay dönüşünde onu karşılamaya gideceğiz. Bu yarışı da öyle köhnemiş, ilkel, müptezel zihniyetlerle değil sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla kazanacağız.Biz sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyen, gençlerle birlikte mücadele veren insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum, aldığım enerjiyi de eserlere vermem lazım.Darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerin geleceği karartıldı, genç kızlarımızın eğitim hakları başörtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz bugün gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara, bakmayın siz gençlerimizin hayallerini, umutlarını istismar edenlere. Biz bunların cemaziyülevvelini iyi biliriz. Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar, kafalarının arkasında ise kırk tilkiyi kuyruklarını birbirine değdirmeden dolaştırırlar. Şimdi hukuk nutku atanlar, hukuktan dem vuranlar geçmişte uygulanan baskılara, zulme, ayrımcılıklara ses çıkartmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları, hukukçuları unutmadık.Nasıl şimdi teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet ama şehitlerimizin 10 katı, 15- 20 katı öldürülen teröristler var.Eğitimin her alanında ülkemizde tarihi dönüşümlere imza attık. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz.Yeni nesil yazılım okulları ve bu alana yönelen gençlerimize sağladığımız birçok imkânla adeta bir yazılımcı ordusu kuruyoruz. Fikrim var diyen gençlerimize bireysel genç girişimci programıyla karşılıksız verdiğimiz teşvikimizi 200 bin liradan 450 bin liraya çıkardık. Özetle anaokulundan yükseköğretime, sonrasında iş hayatınıza kadar devletin tüm imkânıyla gençlerimizin yanındayız. Karakteri güçlü, ahlakı kuvvetli, zekâsı keskin, fazilet ve bilgiyle donanmış 'Asım'ın nesli' gibi bir gençlik için ülkenin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi. Külliye'deki görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.