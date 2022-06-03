CHP milletvekili Gürsel Tekin’e dert yanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı: CHP’nin algı operasyonu yine çöktü

CHP'NİN ALGI OPERASYONU YİNE ÇÖKTÜ

Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurtdışında 4 çocuğunun İstanbul'da diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı modelli, marka bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi. Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.