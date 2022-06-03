GÖÇİZDER’e operasyonda 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun tespitlerine göre, Göç İzleme Derneği isimli oluşumun Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağladığı fonları, PKK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı tespit edildi.

Bu fonlarla yaptıkları yayınlarda, seminer gibi etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları anlaşıldı. Dernek aracılığıyla sağlanan yabancı fonların örgütsel etkinliklerde kullanıldığı görüldü.

Hileli, danışıklı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakların da terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcandığı belirlendi.

MASAK İNCELEDİ

MASAK tarafından yapılan incelemede, özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları sırasında göç etmek zorunda kalan, Hendek olaylarında ölen veya yakını terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten şahısların ailelerine sistematik bir şelilde, aynı oranda para aktarıldığı tespit edildi. MASAK raporunun yanı sıra teknik ve fiziki dinleme ve izleme ile açık kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık, operasyon kararı verdi.

DERNEK BİNASINA BASKIN

Polis ekipleri, İstanbul Şirinevler'de bulunan GÖÇİZDER binasında arama yaptı. İstanbul dışında da 4 ilde 28 şüphelinin ikametgahları arandı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.