Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı! FETÖ'cülere ceza yağdı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:43 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:54

Son dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı! FETÖ'cülere ceza yağdı

Son dakika: İstinaf Mahkemesi’nden ’Akıncı Üssü’ kararı! FETÖ’cülere ceza yağdı

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ’nün sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. Karara göre 70 sanık beraat ederken, 405 sanığa ise ceza yağdı.

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı.

FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası vermişti. 291 sanığa en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 70 sanık beraat etmişti.

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Son dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı! FETÖ'cülere ceza yağdı
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