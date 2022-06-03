Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce koordineli çalışma yürütüldü. Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.