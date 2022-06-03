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Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:48

Mardin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Mardin’de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Mardin'de, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan ve 'Çukur' ve 'Barikat' eylemlerine dahil oldukları tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

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Mardin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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