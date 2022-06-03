Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim? CHP’den peş peşe dikkat çeken açıklamalar: Bundan sonraki denklem lehine gelişecek...

Gelecek yıl haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken, Millet İttifakı hala adayını belirleyemedi. 6'lı ittifakta her bir partiden farklı ses çıkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda CHP kanadından peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bizim adayımız Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'dur." derken, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da benzer ifadeler kullandı, "Doğru aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?
2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmadı. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve dışarıdan HDP'nin desteği ile kurulan 6+1 ittifakı adaylık konusunda farklı fikirler ortaya atıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olaakmışcasına söylemler ve eylemlerde bulunurken, İYİ Parti başta olmak üzere masadaki diğer partiler bu adaylığa mesafeli yaklaşıyor. Bir tek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu adaylığa sıcak baktığı iddia ediliyor.
EKREM İMAMOĞLU İSMİ DEVRE DIŞI KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası denklemin dışında kaldı. Daha önce özellikle Meral Akşener'in desteği ile masadaki en güçlü aday ismi olarak öne çıkan İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası patlak veren krizi yönetemeyince ismi geri plana atıldı.
MANSUR YAVAŞ SESSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Masada ismi geçen bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Akşener'in de destek olacağı belirtilen Mansur Yavaş ismini ise seçimde Millet İttifakı'nın en kritik önemdeki partisi olan HDP reddediyor. Mansur Yavaş'ın Kürt seçmenin oylarını alamayacağı belirtiliyor, bu nedenle Yavaş'ın da işi oldukça zor.
CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN BASTIRMAYA BAŞLADI
CHP'li yöneticiler daha önce Kemal Kılıçcaroğlu ismi için temkinli davranıyor, masanın alacağı karara ve anketlere saygılı olacaklarını ifade ediyorlardı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylık için gaza basması ve 'Gönlümüzdeki aday' ifadesi yerine, 'CHP'nin adayı' ifadesini kullanın talimatını vermesi ile farklı açıklamalar gelmeye başladı.
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA: ADAYIMIZ GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı'nın adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı. Ağbaba, "Adayımız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
BİR AÇIKLAMA DA ANKARA İL BAŞKANI'NDAN: ENN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de ben denklemin Genel Başkan lehine gelişeceği kanaatindeyim. Sayın Genel Başkanın seçilmekle ilgili bir problem yaşayacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU, BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'ADAY MISIN?' SORUSUNA NET YANIT VEREMEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş, son soruda, 2023 seçimlerinde karşısına çıkıp çıkmayacağını sormuştu. Kılıçdaroğlu, bu soruya net yanıt verememiş, seçim kararı alınması ile adaylarını hemen açıklayabileceklerini söylemekle yetinmişti.