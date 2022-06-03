Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim? CHP’den peş peşe dikkat çeken açıklamalar: Bundan sonraki denklem lehine gelişecek...

EKREM İMAMOĞLU İSMİ DEVRE DIŞI KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası denklemin dışında kaldı. Daha önce özellikle Meral Akşener'in desteği ile masadaki en güçlü aday ismi olarak öne çıkan İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası patlak veren krizi yönetemeyince ismi geri plana atıldı.

MANSUR YAVAŞ SESSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Masada ismi geçen bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Akşener'in de destek olacağı belirtilen Mansur Yavaş ismini ise seçimde Millet İttifakı'nın en kritik önemdeki partisi olan HDP reddediyor. Mansur Yavaş'ın Kürt seçmenin oylarını alamayacağı belirtiliyor, bu nedenle Yavaş'ın da işi oldukça zor.