Rütbesi sökülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı katıldığı TV programında, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin "Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" söylemişti. Soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında da soruşturma başlatmıştı.