Son dakika | FETÖ’cüden bomba itiraf: KPSS sorularını tencerede kaynatmışlar

KURUM SINAV SORULARI DA GELDİ

H.A'nın ifadesine göre, örgütün KPSS sorularını vermekle de yetinmediği ortaya çıktı. Kendisinin Kaymakamlık, SGK, Vergi Müfettişliği, Sayıştay, Rekabet Kurumu sınavlarına girdiğini belirten H.A., "girecek olduğumuz kurum sınavlarını sorumlu abimize önceden söylüyorduk. Bu girdiğim kurumlara ait tüm sınav soruları da yine A4'de yazdırılmış şekilde zımbalanmış halde bize getiriliyordu. Bize gelen sorular sınavlarda çıktı. SGK Müfettiş yardımcılığı, Vergi Müfettişliği, Sayıştay soruları birebir bana getirildi. Rekabet Kurumu sorularının da yarısının verildiğini hatırlıyorum. Kurum sınavlarından kaç puan aldığımı tam hatırlamıyorum ancak yazılı sınavların tümünü geçmiştim" dedi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca H.A.'nın itirafları doğrultusunda soruları çalan ve alan isimlerle ilgili soruşturmanın genişleterek devam ettiği öğrenildi.