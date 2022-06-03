Son dakika haberi | Atina’daki PKK gösterilerine tepki: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

LAVRİON KAMPINDAKİ GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI

Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.