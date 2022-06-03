Son dakika: Stokçulara ağır cezalar geliyor! AK Parti ’6. Yargı Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stokçuluğun önlenmesi için gerekli talimatları verdim. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." ifadelerini kullanmıştı.

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