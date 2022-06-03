Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Stokçulara ağır cezalar geliyor! AK Parti '6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
Giriş Tarihi: 3.6.2022 15:58 Son Güncelleme: 3.6.2022 16:22

Son dakika: Stokçulara ağır cezalar geliyor! AK Parti '6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu

Son dakika: Stokçulara ağır cezalar geliyor! AK Parti ’6. Yargı Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçulara göz açtırmayacağız" açıklamasının ardından AK Parti tarafından jet hızıyla hazırlanan, stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb içeren 24 md'lik Teklifimizi #TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

2 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLEBİLECEK

Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stokçuluğun önlenmesi için gerekli talimatları verdim. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır

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Son dakika: Stokçulara ağır cezalar geliyor! AK Parti '6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
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