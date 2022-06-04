İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası evsiz kalan 224 aileyi, Uzundere'deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararına tepkiler sürüyor. Depremzedelerden oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Depremzedeler, Bayraklı'da TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanana kadar en azından kendilerine süre tanınmasını istediler. Soyer'in depremzedeleri tahliye ettikten sonra daireleri satışa çıkaracağı öğrenildi. Deprem sonrası yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması için gece gündüz demeden koşturan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, şunları söyledi:Depremin hemen ertesi günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Bayraklı'da 7 proje alanında 1391 konut ve 302 dükkân, rezerv alanında ise 3 bin 649 konut ve 51 dükkân olmak üzere toplamda 5 bin 40 konut ve 353 dükkânın yeniden inşası için çalışma başlattı. Bayraklı merkezde 529 konut ve 80 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Bu ay sonuna kadar 7 proje alanında kalan 862 konut ile 222 dükkân da teslim edilmiş olacak. Yine yapımı devam eden 3 bin 649 konuttan 1. etapta yer alan 397'si, Bayraklı merkezdeki 862 konutla birlikte haziran sonuna kadar hak sahiplerine verilecek. 5 bin 40 konut ve 353 işyeri yılbaşına kadar teslim edilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar depremzedelerle ilgili inşa ettiği bir tane dahi konut olmamasına karşın, geçici olarak barındırdığı vatandaşlarımızı 20 Temmuz'da kaldıkları dairelerden tahliye edecek olması kabul edilemez. Gönderilen tebligatlar bir an önce geri çekilmeli. İzmirli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyorum.MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kimin yarasına merhem oldu ki depremzedelerin yarasına merhem olsun? Deprem olalı 20 ay oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 20 aydır yaptığı tek şey deprem anıtı. Kendisi İzmir'le, İzmir'deki depremzedelerle değil Yunanistan'la ilgileniyor. Yunanistan'ı ziyaret ediyorlar. Kıbrıs'la ilgileniyorlar, Kıbrıs'a gidiyorlar. Onların İzmir diye bir kaygıları yok."AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyasıyla vatandaşlardan milyonlarca lira toplayan ve depremin izlerini silmek adına heykel yapmaktan öteye geçemeyen Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı gerçekten çok acı. Hiçbir çözüm bulmadan, bir B planı oluşturmadan aldıkları bu karar, insafa sığmaz."