Akıncı Üssü davası kararlarına İstinaftan onay

FETÖ'nün15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne yönelik 475 sanıklı davanın istinaf incelemesi tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararı hukuka uygun buldu. İstinaf Mahkemesi'nin incelemesinde, yerel mahkeme olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir isabetsizliğin bulunmadığı belirtildi. Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğunun ifade edildiği kararda, verilen beraat kararlarının uygun olduğu, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına ve adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar adına da uygulamanın devam edileceği yönünde karar alındığı vurgulandı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında "Anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verilmişti. "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan sanıklar arasında, 15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçak uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlar da yer almıştı.