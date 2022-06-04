Giresun Valiliğinden Giresun Adası açıklaması:

Giresun Adası'nın, bu yıl başlayacak işlerin tamamlanmasıyla ilin turizmine çok önemli katkılar sağlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal paylaşım hesapları üzerinden, "Giresun Adası'na Valilik tarafından gezi yasağı getirildiği" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.

2. derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen adanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği vurgulanan açıklamada, 1991'den bugüne kadar adanın turizme kazandırılması amacıyla herhangi bir alt yapı, çevre düzenleme projesi ve koruma amaçlı imar planı çalışması yapılmadığı aktarıldı.

Son yıllarda Giresun'un turizm destinasyonu içinde yer alan ve her geçen gün de ilgi odağı olmaya devam eden adanın, il ve bölge turizminde güvenilir seyahat güzergahı, hizmet kalitesi yüksek turizm merkezi olması, nitelikli ve sürdürebilir katkı sunması amacıyla Valilik tarafından proje hazırlandığına dikkat çekildi.

Projenin, Bakanlık tarafından kabul edilmesinin ardından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı yatırım programına alındığı ve "Giresun Adası Çevre Düzenleme Uygulama İşi" adı altında hazırlanan projelerin de kurul tarafından onaylandığı belirtildi.

Projenin su, elektrik ve derin deşarjla ilgili planlama ve maliyet çalışmalarının devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, ziyaretçilerin, proje kapsamında yapılacak karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvaletler gibi hizmet üniteleri ile bank, çöp kutusu, yönlendirme tabelaları, aydınlatma elemanları, korkuluklar, yürüyüş yolları ve kent mobilyalarının tamamlanması sonrasında adayı konforlu bir şekilde gezebilecekleri kaydedildi.

Adanın bir diğer önemli özelliğinin de adaya ve bölgeye özgü bazı kuş türleri ile yaban hayatının burayı yavrulama alanı olarak tercih etmeleri olduğu vurgulandı.

Adada yaşayan yaban hayatının yavrulama döneminin nisan ayından başlayarak 15 Haziran'a kadar devam ettiği, önceki yıllarda da yaban hayatını koruma ve neslinin devam etmesini sağlamak amacıyla aynı dönemlerde bazı kısıtlama tedbirleri alınarak kontrolsüz ziyaretlere izin verilmediği hatırlatıldı.

Giresun turizminin gelişmesi ve doğal hayatın korunmasının Valiliğin önceliği olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar sonrasında, 'Çevre Düzenleme Projesi' başlayıncaya kadar adanın tarihi, doğal ve kültürel yapısına zarar vermeden kullanım şartlarına ilişkin Valiliğimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Adanın tarihi ve doğal dokusuna zarar vermeden belirlenecek güzergahta gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması da sağlanarak, turizm amaçlı ziyarete açılabilmesi için çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından başlatılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve 2022 yılında çalışmalarına başlanacak olan işlerin tamamlanmasıyla Giresun Adası, ilimizin turizmine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinmelidir ki tüm planlamalarımız, tüm çalışmalarımız ve çabalarımız her alanda olduğu gibi, turizm sektöründe de ilimizin ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir ve kalıcı bir altyapıya kavuşması içindir. Bu çalışmalar sırasında geçici süreyle yaşanabilecek durumlar için halkımızın ve ilimizi ziyaret eden misafirimizin, bu çalışmalarımızı anlayışla karşılayacağına inancımız tamdır."