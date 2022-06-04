İstiklal madalyasını gururla saklayacağız

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 7 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek. Listedeki isimlerden biri olan Balıkesir Gönen doğumlu Milis Ahmet Akın'ın oğlu iş insanı Ahmet Dursun Akın, SABAH'a duygularını paylaştı: "Rahmetli babam adına bu madalyayı almak büyük mutluluk. Madalya törenini heyecanla bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Madalyayı aile olarak gururla saklayacağız."
Kararla İstiklal Madalyası verilecek diğer isimler ve mirasçıları şöyle: Akseki Çine Doğumlu Çavuş Ahmet Çimen (Mirasçısı: Oğlu Mehmet Burhan Çimen), Afyonkarahisar doğumlu Er Ömer Yıldırım (Mirasçısı: Oğlu Hamit Yıldırım), Rize doğumlu Berber Oğullarından Er Ali (Mirasçısı: Torunu Ali Coşkun), Ürgüp doğumlu Hacı Ali Oğullarından Er Ahmet (Mirasçısı: Torun Osman Muzaffer Ayvalı), Şefkat (Baskil) doğumlu Er Mehmet Ali Ceylan (Mirasçısı: Torunu Bahri Ceylan), Ürgüp doğumlu Er Ahmet Çakıcı (Mirasçısı: Torunu Hayriye Tuğcu (Çakıcı)