İstiklal madalyasını gururla saklayacağız

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 7 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek. Listedeki isimlerden biri olan Balıkesir Gönen doğumlu Milis Ahmet Akın'ın oğlu iş insanı Ahmet Dursun Akın, SABAH'a duygularını paylaştı: "Rahmetli babam adına bu madalyayı almak büyük mutluluk. Madalya törenini heyecanla bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Madalyayı aile olarak gururla saklayacağız."Kararla İstiklal Madalyası verilecek diğer isimler ve mirasçıları şöyle: Akseki Çine Doğumlu Çavuş Ahmet Çimen (Mirasçısı: Oğlu Mehmet Burhan Çimen), Afyonkarahisar doğumlu Er Ömer Yıldırım (Mirasçısı: Oğlu Hamit Yıldırım), Rize doğumlu Berber Oğullarından Er Ali (Mirasçısı: Torunu Ali Coşkun), Ürgüp doğumlu Hacı Ali Oğullarından Er Ahmet (Mirasçısı: Torun Osman Muzaffer Ayvalı), Şefkat (Baskil) doğumlu Er Mehmet Ali Ceylan (Mirasçısı: Torunu Bahri Ceylan), Ürgüp doğumlu Er Ahmet Çakıcı (Mirasçısı: Torunu Hayriye Tuğcu (Çakıcı)