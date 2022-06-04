SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda önemli açıklamalar

AK Parti Kızılcahamam Kampı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kampta açılış konuşmasını yapıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin zorlu süreçte sergilediği dirençli duruş, 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir.

Ülkemizi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Sizlerle 20 yılda ülkemize kazandırdığımızı asırlık eserlerin bilançosunu çok kısa şekilde paylaşacağım.

Eğitim bütçemizi 10.3 milyar liradan, 273.4 milyar liraya çıkardık. 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 2003 yılından beri 4 milyar ders kitabını ücretsiz verdik. Ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

"RANDEVULAR İLE İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI SÜRATLE ATIYORUZ"

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Devlet hastanelerindeki sağlık kontrolleri ve randevular ile ilgili kimi şikayetler gelmeye başladı. Bunları salgının bitmesi ile gündemimize aldık, adımlarımızı süratle atacağız.

Hakim ve savcı sayısını 22 bin 709'a yükselttik. Davaların sonuçlanma süresini hızlandırdık.

Güçlü bir orduya saship olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zaafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.