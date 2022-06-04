YÖK’e algı operasyonu

Akademik kaynaklar, YÖK'teki son gelişmenin arka planına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

YÖK üyelerinin görevden alınmaları ve istifa süreçlerinde Başkan ile aralarında hiçbir sürtüşme yaşanmadı. Buna bir tür yenilenme ve kan değişimi diye bakılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle uygulanan bu karar YÖK Başkanının heyecanına çalışma hızına destek olacak bir ekiple çalışmasının önünü açacaktır.

Herkes yeni bir başlangıç yaptığı kurumda güven içinde, çalışma isteği olan bir ekiple çalışmak ister bu en doğal haktır. Bu nedenle son atamalar, yeni bir soluk ve yeni bir vizyon için yapılmış görev değişimidir. Başkanın uyumlu bir ekiple çalışma hakkı vardır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu yönde olmuştur. YÖK Başkanının devr-i sabık peşinde olduğu iddiası hak ve hakkaniyete uymaz. YÖK Başkanı Erol Özvar çalışma heyecanı ve vizyonuyla kavgadan çatışmadan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor. Başkan kimseyle çatışma ve sürtüşme yaşamaz.