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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Beyazıt Meydanı’nda yürümek bile zor

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Beyazıt Meydanı’nda yürümek bile zor
İBB'nin, turizm merkezi olan Beyazıt Meydanı'ndaki çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamlayamamasına ilişkin SABAH'ın haberi kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar, şantiyeye dönen meydanda yürümekte bile zorlandıklarını belirtirken, turistlerin de bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi: İşte İBB Başkanı'nın 3 yıllık performansını en iyi anlatan proje. 'Hızla bitireceğiz' dediler, sonuç bu.
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Beyazıt Meydanı’nda yürümek bile zor
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