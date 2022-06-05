CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz’ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

HESAP NUMARASINI KUZENİNE GÖNDERDİ

Whatssapp yazışmalarına da yansıyan olayda dernek yönetimi bir hafta sonra başkanla yaptığı görüşmede ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını sordu. Başkan Öz, dernek yönetiminden aldığı hesap bilgilerini kuzeni Özgür Erbil'e gönderip "Yaptırabilir misin sen? Nasıl durumun? İşlere ilave edersin sonra" yazdı.

Kuzen Erbil hesap bilgilerini alıp başkana "Tamam abi hallediyorum" yanıtını verdi. Ödeme, dernek yönetimine Özgür Erbil tarafından yapılırken, Erbil bu ödemeyi belediyeye park bakım, onarım ve tadilat işleri olarak fatura etti.