Nevşehir’i sel vurdu

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, Nevşehir'in Acıgöl ilçesi, Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez beldesi ve Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde sele neden oldu.

SEL EKİLİ ALANLARA BÜYÜK HASAR VERDİ

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de yağmurun dinmesinin ardından hasar gören Acıgöl ve Suvermez'de incelemelerde bulundu.

Becel, selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Becel, sel baskınında can kaybı olmadığı belirterek, AFAD, İl özel idaresi ve belediye ekiplerince hasar tespiti ve su tahliye işlemlerinin gece boyunca devam edeceğini söyledi.