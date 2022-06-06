30 yıllık mahrem imama skandal tahliye kararı... FETÖ’cü yarbayla irtibatı tespit edilmişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik en etkili yöntemlerden olan ankesörlü telefon soruşturmasına muvazzaf olarak görev yapan Yarbay Muharrem T.'de takıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Muharrem T.'yi ankesörlü kartla arayan mahrem imamı 'Ömer' kod Osman Alagöz de tespit edildi. 2 şüphelinin 90'lı yıllardan itibaren irtibatlı olduğu saptandı. 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski asker Muharrem T. geçtiğimiz yıl 14 Aralık günü Gaziantep Ordu evinde yakalandı. Mahrem imamı Osman Alagöz de yine Gaziantep'te aynı gün kıskıvrak gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Alagöz tutuklanırken, Muharrem T. adli kontrolle serbest kaldı.

İFADELER BAĞLANTIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İtirafçı örgüt üyelerinin verdiği beyanlarda, mahrem imam Osman Alagöz hakkında, "Kurban parası toplardı. Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergilerine abone kazandırırdı. Haftalık sohbetlere öğretmenlik ederdi" şeklinde ifadelerde bulunuldu. Şüpheli eski asker Muharrem T. de ifadesinde, "Ortaokulda beni askeri okullara hazırlayan kişiydi. Kod adı 'Ömer'di. Ağrı'da görev yaptığım sırada başka bir şahısla ziyaretime geldi. Aynı kartla aranan şahısların tamamı ortaokul arkadaşlarımdı. Beraber yapıya ait evlerde ders çalıştığım kişilerdi" dedi.



(FETÖ'cü Yarbay Muharrem T.)

ANKESÖRLÜ KARTLARI VE CEP TELEFONLARI AYNI YERDEN BAZ VERDİ

Mahrem imam Osman Alagöz'ün ankesörlü telefon kartının ve cep telefonun hts analizleri karşılaştırıldı. Alagöz'ün cep telefonunun 31 Mart 2012'de saat 20.09'da Üsküdar'da baz verdiği, yine aynı tarihte kullanımındaki 24….33 numaralı ankesörlü kartın Üsküdar'daki 21….32.. no'lu ankesörlü telefon cihazından kullanıldığı saptandı. Bu ankesörlü cihazdan yapılan aramalarda Kara Kuvvetleri'nde görevli Yarbay Muharrem T. ve Astsubay Mustafa A.'nın arandığı belirlendi.



('Ömer' kod isimli mahrem imam Osman Alagöz)

ÖNCE ANKESÖR SONRA YÜZ YÜZE

Alagöz'ün Eylül- Kasım 2012 tarihlerinde Antep'te bulunduğu bu süre zarfında ankesörlü telefon kartından Yarbay Muharrem T.'yle görüştüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Muharrem T.'nin ankesörlü telefon kartından 2012-2013 yılları arasında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Erzurum'dan toplam 5 defa arandığı saptandı. 3 tane ankesörlü karttan İstanbul, Gaziantep ve İzmir'den 2012-2013'te 7 defa arandığı belirlendi. Hem mahrem imam Osman Alagöz hem de Yarbay Muharrem T.'nin 2013 yılında önce Ağrı'da daha sonra ise Ankara'da bir araya geldikleri HTS analizlerinden ortaya çıkarıldı.

Osman Alagöz'ün "Edebistan" isimli bir internet sitesine verdiği röportajda, kendisini "Sızıntı Dergisi yazarı" olarak tanıttığı belirlendi. Alagöz'ün ayrıca "Milli mücadelede kınalı eller", "Bir leyla düşlemesi", "Kekik kokulu sevda" isimli kitapların yazarı olduğu, bu kitapların örgüte ait yayınevlerinden çıkarıldığı saptandı.

15 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İki şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık iddianamede, Yarbay Muharrem T.'nin 90'lı yıllardan 2012-2013'e kadar olan sürede örgüt ile olan ilişkisine dair herhangi bir beyanda bulunmadığını vurgulayarak, "Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'öğrenci' konumunda bulunan bir şahısla hiçbir şekilde iletişime geçilmemesinin örgüt içi işleyişe ve 'mahrem imam', 'öğrenci' ilişkisine aykırı olduğu, verdiği bilgilerin örgüt üyelerini deşifre edecek nitelikte olmadığı…" değerlendirmesinde bulunuldu.

MAHKEMEDEN SKANDAL TAHLİYE KARARI

Görevsizlik verilerek Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme 90'lı yıllardan itibaren TSK'daki örgüt üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin ifadeler bulunan, kullandığı ankesörlü telefon kartları ve cep telefonlarının hts analizlerinin karşılaştırılması sonucunda uyumlu olduğu gözlenen mahrem imam Osman Alagöz'ün tahliye edilmesine karar verdi.