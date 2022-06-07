Almanya’da terör örgütü PKK 16 milyon 700 bin euro haraç topladı





ALMANYA'DA 2021'DE PKK 16 MİLYON 700 BİN EURO HARAÇ TOPLADI

PKK'nın Almanya'da "Kürt halkının tek temsilcisi olma iddiası" ile propaganda faaliyetleri yürüttüğü vurgulanan raporda, 2021 yılında bağış kampanyası adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi. BfV Başkanı Thomas Haldenwang yaptığı açıklamada, terör örgütünün Avrupa genelinde topladığı haraç miktarının 30 milyon euroyu aştığının tahmin edildiğini belirterek, PKK'nın topladığı paraları Türkiye'de terörün finansmanında kullandığını aktardı.