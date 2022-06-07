Düzensiz göçle mücadele devam ediyor

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 31 Mayıs – 07 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur.