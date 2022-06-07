Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani’yi kabul etti

TBMM'deki kabulde konuşan Şentop, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında derin tarihi bağların olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Kuzey Makedonya'yı desteklediğini anımsatan Şentop, Türkiye'nin, kültür bağları olan tüm halkların hukukunu önemsediğini kaydetti.

Şentop, "Bunun sadece Balkanlar'ın değil, Avrupa'nın barışı için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası platformlarda Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, terör örgütü FETÖ'yle mücadele konusunda Kuzey Makedonya ile işbirliğinin daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bujar Osmani de bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Kuzey Makedonya'ya desteğini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti. Osmani, Türkiye'yi, terörle mücadele konusunda desteklediklerini kaydetti.