Haberler Gündem Haberleri MSB son dakika duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye 'Pençe' darbesi...
Giriş Tarihi: 7.6.2022 10:06 Son Güncelleme: 7.6.2022 10:27

MSB son dakika duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye 'Pençe' darbesi...

MSB son dakika duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG’ye ’Pençe’ darbesi...

Son dakika haberleri: MSB, 24 Temmuz 2015’ten beri Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlarında ise 1130 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan, Yunanistan'ın bu yıl Ege'de 953 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" MSB, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlarında 1130 terörist öldürüldü.

"İRAN SINIRINDA 966 KİŞİ YAKALANDI"

1 Ocak'tan itibaren İran sınırında 966 kişi yakalandı. 39 bin kişi engellendi.

"YUNANİSTAN 953 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yunanistan sene başından itibaren 953 ihlal gerçekleştirdi."

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MSB son dakika duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye 'Pençe' darbesi...
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