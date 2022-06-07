MSB son dakika duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG’ye ’Pençe’ darbesi...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" MSB, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlarında 1130 terörist öldürüldü.

"İRAN SINIRINDA 966 KİŞİ YAKALANDI"

1 Ocak'tan itibaren İran sınırında 966 kişi yakalandı. 39 bin kişi engellendi.

"YUNANİSTAN 953 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yunanistan sene başından itibaren 953 ihlal gerçekleştirdi."

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