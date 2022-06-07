SON DAKİKA: Elif Şafak’a büyük şok! Mine Kırıkkanat soluğu mahkemede aldı! Çok konuşulan romanda ’aşırma’ iddiası...

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'a maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Mine Kırıkkanat'ın Türkiye'nin ilk kadın mizah yazarı olarak yazın hayatına başladığı, edebi eserlerini deneme, araştırma, öykü ve roman türlerinde yazdığı belirtildi. Kırıkkanat'ın davaya konu olan roman türündeki "Sinek Sarayı" isimli kitabını 1990 yılında yayımladığı, bu romanın son basımının 2020 yılında yapıldığı vurgulandı.
Yazar Elif Şafak'ın ise ilk basımı 2002'de, sonuncu baskısı 2020 yılında yapılan "Bit Palas" isimli romanında, Kırıkkanat'ın romanından aşırma yaptığı öne sürüldü.
KONU, KURGU, MEKAN, KARAKTERLER AYNI
Kırıkkanat, Şafak'ın kendisinden sonra kaleme aldığı "Bit Palas" isimli romanda konu, kurgu, kurgu mekanı ve marjinal karakterler ile yazım üslubunun kendisine ait "Sinek Sarayı" romanından intihal (aşırma) yapıldığını ileri sürdü.
Kırıkkanat'ın, avukatı aracılığıyla açtığı davada Elif Şafak ile yayınevinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu uyarınca tazminat ödemesini talep edildi.
Elif Şafak'ın avukatı ise zaman aşımı nedeniyle davanın reddedilmesini istedi.
İLK DURUŞMA YAPILDI
İstanbul Anadolu Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde davanın ön inceleme duruşması yapıldı. Duruşmada davacı Mine Kırıkkanat'ın avukatı, "Tecavüz halen devam ettiğinden zamanaşımı itirazı yerinde değildir. Bu nedenle bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise arabuluculuk işlemini yapmamız için tarafımıza süre verilsin. Ayrıca uzman görüşü sunmak için de tarafımıza süre verilsin" dedi.
Davalı Elif Şafak'ın avukatı ise "Biz zamanaşımı itirazımızın yanı sıra hakkın kötüye kullanılması nedeniyle de itirazda bulunduk" diyerek davanın reddi istemini tekrarladı.
Elif Şafak'ın kitabını basan yayınevinin avukatı ise şirket unvanının değiştiğini belirterek, yayınevine husumet yöneltilemeyeceğini savundu.
Duruşma ekim ayına ertelendi.