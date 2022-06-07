SON DAKİKA: Elif Şafak’a büyük şok! Mine Kırıkkanat soluğu mahkemede aldı! Çok konuşulan romanda ’aşırma’ iddiası...

Yazar Elif Şafak'ın ise ilk basımı 2002'de, sonuncu baskısı 2020 yılında yapılan "Bit Palas" isimli romanında, Kırıkkanat'ın romanından aşırma yaptığı öne sürüldü.

KONU, KURGU, MEKAN, KARAKTERLER AYNI

Kırıkkanat, Şafak'ın kendisinden sonra kaleme aldığı "Bit Palas" isimli romanda konu, kurgu, kurgu mekanı ve marjinal karakterler ile yazım üslubunun kendisine ait "Sinek Sarayı" romanından intihal (aşırma) yapıldığını ileri sürdü.

Kırıkkanat'ın, avukatı aracılığıyla açtığı davada Elif Şafak ile yayınevinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu uyarınca tazminat ödemesini talep edildi.

Elif Şafak'ın avukatı ise zaman aşımı nedeniyle davanın reddedilmesini istedi.