CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı ülkelerin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. CHP Lideri, son olarak İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.
AÇIKLAMA YAPILDI
CHP Genel Başkanı'nın, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüşmesine Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." denildi.