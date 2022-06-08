AÇIKLAMA YAPILDI

CHP Genel Başkanı'nın, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüşmesine Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." denildi.