Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 16:20 Son Güncelleme: 8.6.2022 16:20

Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü!

Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı ülkelerin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. CHP Lideri, son olarak İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

AÇIKLAMA YAPILDI

CHP Genel Başkanı'nın, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüşmesine Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." denildi.

DAHA ÖNCE İMAMOĞLU İLE BALIKÇIDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün, İngiliz Büyükelçi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda bir araya gelmişti. Görüşme büyük tepki çekmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA