HDP'den PKK itirafı: "Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz"

PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi

"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz | Video