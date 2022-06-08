Savcı Özlem’in ölümüyle ilgili davada karar çıktı





MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Karar duruşmasında sanıklardan Ahmet M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer sanık Mehmet S. katılmadı. Özlem Salkım'ın anne ve babası da duruşmada yer aldı. Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatına karar verildi. Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, karara tepki göstererek, istinafa itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi