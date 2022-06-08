Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na katıldı. Program kapsamında uzlaştırma kurumunda en başarılı cumhuriyet başsavcılıkları ile uzlaştırmacılara ödülleri verildi. Uzlaştırma kurumunun da değerlendirildiği programın açılış konuşmasını yapan Bakan Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin önemki açıklamalarda bulundu.
Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, HSK Üyeleri Cumhur Şahin, İbrahim Kolcu, Aysel Demirel, Havvanur Yurtsever, Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Akademisyenler ve Cumhuriyet Başsavcıları katıldı.
YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK
Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Bugün Adalet komisyonunda Borçlar kanununa geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yapılan çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanununa Adalet Komisyonu'nda eklenecek.
Konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı ifade ediliyor.
Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bulunmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.Fahiş kira artışı için FLAŞ adım! Kira artış oranı 'SABİT'leniyor
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