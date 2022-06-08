YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Bugün Adalet komisyonunda Borçlar kanununa geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yapılan çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanununa Adalet Komisyonu'nda eklenecek.