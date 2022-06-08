Van’da göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 24 Mayıs'ta Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden M.D. tutuklandı.