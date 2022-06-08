Yer: Diyarbakır! Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Önce darp, ardından silahla tehdit...

ÖNCE DARP ARDINDAN SİLAHLA TEHDİT...

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat'a silah çekti.