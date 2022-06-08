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Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:59 Son Güncelleme: 8.6.2022 10:09

Yer: Diyarbakır! Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Önce darp, ardından silahla tehdit...

İHA
Yer: Diyarbakır! Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Önce darp, ardından silahla tehdit...

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde acil serviste görev yapan Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat‘a silah çekti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Serviste görev yapan Dr. A. Fırat, sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip, ardından silah tehdidine maruz kaldı.

ÖNCE DARP ARDINDAN SİLAHLA TEHDİT...

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat'a silah çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Silahı doktora doğrulttuğu esnada şarjörü yere düşen saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından silah alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yer: Diyarbakır! Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Önce darp, ardından silahla tehdit...
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