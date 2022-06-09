Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Akın Gürlek göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş atanmış, Uğurhan Kuş'tan boşalan bakan yardımcılığı görevine ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek getirilmişti.Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı görevine bugün resmen başlarken görev dağılımları da belli oldu. Buna göre Gürlek; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısı oldu.HDP'liler Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra 'Barış Akademisyenleri', ÇHD'li avukatlar, Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Osman Kavala gibi isim ve gruplarla ilgili davaların mahkeme başkanı olarak bilinen Gürlek, Gezi davasında Osman Kavala ve diğerlerinin tutukluluk kararına itirazı da reddetmişti.1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.