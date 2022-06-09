Basın Kanunu hakkındaki teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda geçtiğimiz hafta görüşülerek onaylanıp Adalet Komisyonu'na sevk edilen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4471)" 9 Haziran 2022 tarihinde 14.30 da toplanan Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor.

Komisyona Mecliste grubu olan siyasi parti üyelerinin yanı sıra resmi davetli olarak katılan meslek mensubu sivil toplum kuruluşu yetkilileri de katıldı.

Kanun teklifi sahipleri Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in teklif maddelerine ilişkin açıklama ve değerlendirmeleri ile başlayan toplantı muhalefet partisi milletvekillerinin teklif maddelerine yönelik eleştiri ve değerlendirmelerini anlatmasıyla devam ediyor.

Toplantıya resmi davetli olarak Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği temsilcileri de katılarak kanun teklifine dair öneri ve eleştirilerini ilettiler.

Kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda yapılacak oylama ile onaylanmasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunulacak.