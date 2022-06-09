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Giriş Tarihi: 9.6.2022 13:27

CHP’li Karalar’dan skandal sözler: Benim görevim hükümeti devirmek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li Karalar’dan skandal sözler: Benim görevim hükümeti devirmek

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir parkın temel atma töreninde hükümete yüklendi. Karalar, “Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin, Millet ittifakının az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orda oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nin işbirliğiyle Hadırlı Parkı'nın temel atma törenine katılan Zeydan Karalar, törenden önce vatandaşlara hitap etti.

CHP’li Karalar’dan skandal söz: "Benim görevim hükümeti devirmek" | Video

Karalar, "Hepimizin işi, hepimizin görevi bu ülkeyi siyasal iktidardan kurtarmaktır. Öncelikli işimiz bu. Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin, Millet ittifakının az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orda oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım. Yoksa ben de isterim buralardan çıkmamayı, ama o tarihin bize vermiş olduğu misyonu görevi yerine getirmemek olur, bu bulunduğumuz konumda gereğini yapmamış oluruz" diye konuştu.

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CHP’li Karalar’dan skandal sözler: Benim görevim hükümeti devirmek
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