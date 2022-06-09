Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Çağımızın en büyük sorunlarından biri iklim değişikliğidir

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu da Avrupa Birliği tarafından uygulamaya koyulan "Yeşil Mutabakat Politikası" kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğüne ve Paris İklim Anlaşması'nın gerekliliklerini yerine için getirmek adımlar atıldığına değinerek "Kurum olarak Sera Gazı Emisyonu, AS 9100 ve ICAO-CORSIA, gibi doğrudan çevreyi ilgilendiren alanlarımızla hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Diğer yeni alanlar için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK SORUN

Bakan Yardımcısı Kaymakcı Dünya Akreditasyon Günü" yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Çağımızın en büyük sorunlarından biri, hiç şüphesiz iklim değişikliğidir. İklim değişikliği tüm dünyayı derinden etkilemekte olup iklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması, orman yönetiminde kalite standartlarına uyulması, döngüsel ekonomiye geçilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir.

9 AMACA ODAKLANIYORUZ

TÜRKAK Genel Sekreteri Müderrisoğlu da "Dünya Akreditasyon Gününün bu seneki temasının "Akreditasyon: Çevrede ve Ekonomik Büyümede Sürdürülebilirlik" olduğunu belirterek çevre ve ekonomik büyümede sürdürülebilirliği sağlamanın; "yaşayabileceğimiz başka bir gezegen olmadığı" gerçeği göz önüne alındığında büyük önem arz ettiğini kaydetti. Müderrisoğlu, bu sebeple çevresel sorunlara, iklim değişikliğine, biyoçeşitlilikte yaşanan kayba karşı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Müderrisoğlu, "Hem yakın gelecekte hem de orta ve uzun vadede ise TÜRKAK olarak güncel gelişmeleri, potansiyel tehditleri ve karşılanması elzem ihtiyaçları dikkatli bir şekilde analiz ederek gelecek kuşaklara daha yaşanır bir gezegen bırakmak için üzerimize düşen adımları atma konusunda oldukça kararlıyız" dedi.