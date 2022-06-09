Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Marjinal grupların yaptığı şiddeti 2 milyar Müslümana yüklüyorlar

"İSLAM'DA CAN, DİN, AKIL, MAL VE NESİL DOKUNULMAZLIĞI VARDIR"

Başkan Erbaş, İslam'da insanların can, din, akıl, mal ve nesil dokunulmazlığı olduğunu hatırlatarak, "Bizim medeniyetimiz farklı inançların, farklı kültürlerin bir arada yaşama örnekliğini gösterdiği en önemli medeniyettir. Yani bütün İslam ülkelerinde farklı inançlardan insanlar var. Biz o insanların inançlarına saygı gösteriyoruz. İnançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için o imkanları biz hazırlıyoruz." dedi.

Myanmar'da budistlerin Müslümanlara çok büyük eziyet ve zulümler yaptığına dikkat çeken Başkan Erbaş, "İnancı, ırkı, rengi ne olursa olsun insanlar bizatihi insan olmaları münasebetiyle onlara karşı mutlaka saygı göstermemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de; "Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstün olanınız takva itibariyledir." buyurmaktadır." dedi.

"MARJİNAL GRUPLARIN YAPMIŞ OLDUĞU ŞİDDETİ 2 MİLYAR MÜSLÜMANA YÜKLÜYORLAR"

Başkan Erbaş, İslamofobi konusuna da değinerek, "İslamofobi kavramsallaştırmasına baştan karşıyım. Çünkü İslam korkulacak bir din değildir. İslam, esasında merhamet, şefkat ve barış dinidir. Müslüman korkulacak insan değil, Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Müslümanları biz böyle tanımlıyoruz. Dolayısıyla İslamofobi kelimesini oluşturmak, kavramsallaştırmak bir kere yanlış. Yani birtakım marjinal grupların yapmış olduğu şiddet olaylarını koskoca bir dine ve 2 milyar Müslümana yüklemek doğru değildir." diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin tekrar cami olarak açılmasıyla birlikte bütün dünya Müslümanlarında büyük bir ferahlığa, mutluluğa, huzura sebep olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Ben bu vesile ile değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.