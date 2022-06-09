Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: En büyük gelişmeyi geleneksel okçulukta yaşadık

Yağlı güreş ve ciritimiz izlenme anlamında çok büyük kalabalıklara ulaştı. İki branşın da ciddi takipçisi vardı ama televizyonların daha fazla yer verdiğini ve daha fazla seyircinin tribünlere geldiğini görüyoruz. Bu iki sporumuzda çok ciddi bir gelişme var. Önümüzdeki dönemde ciriti üniversiteli öğrencilerimizle buluşturmayla ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca atlı okçulukla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Atlı okçuluğun da güçlü bir imajı var. Gençlerde karşılık buluyor. Zor bir spor. İçinde hem binicilik hem de okçuluk barındırıyor. Bununla ilgili tesis ihtiyacı var. Bu sporlarla ilgili gayretlerimiz devam edecek."

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADA GELENEKSEL SPORLARDAKİ MERKEZ ÜLKE KONUMUNU PEKİŞTİRECEĞİZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İznik'te 29 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'yla Türkiye'nin geleneksel sporlardaki konumunu pekiştireceklerini vurguladı.