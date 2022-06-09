EFES-2022 Tatbikatı’nda meskun mahal operasyonunun simülasyonu yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.
Tatbikatın saat 11.00'den sonraki bölümüne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
EFES-2022 Tatbikatı'nda meskun mahal operasyonu! Teröristler nasıl ele geçiriliyor? | Video
MESKUN MAHAL OPERASYONUNUN SİMULASYONU YAPILDI
TSK tarafından zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direk görev harekatı yapıldı. Belirlenen bölgede skorksiy helikopterinden Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerler indirme yaptı.
ATAK HELİKOPTERLERİ DE KORUMA GÖREVİ ÜSTLENDİ
Ele geçirilen terörist hedef alanda güvelik altına alındıktan sonra iki helikopter daha bölgeye iniş yaptı. Operasyon sırasında ATAK helikopterleri de koruma görevi üstlendi.
Yüksek değerlikli terörist ele geçirildikten ve bu TSK'nın özel ekipleri tarafından saniyeler içerisinde yapıldı. Bu simülasyon ile TSK'nin operasyonel gücü tüm dünyaya gösterildi.