İki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı

Beykoz'da Anadolu Hisarı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 2 kardeş arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kardeş ve yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin koşarak, yol kenarında bulunan kişilerle tartıştığı ve ardından silahın ateşlendiği görülüyor. Olayın ardından 1 kişinin koşarak geldiği araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.