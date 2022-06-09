Haberler Gündem Haberleri İki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 9.6.2022 18:34

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı

İstanbul Beykoz’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavga sonucu yoldan geçen bir şahısla birlikte üç kişi yaralandı.

Beykoz'da Anadolu Hisarı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 2 kardeş arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kardeş ve yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin koşarak, yol kenarında bulunan kişilerle tartıştığı ve ardından silahın ateşlendiği görülüyor. Olayın ardından 1 kişinin koşarak geldiği araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.
Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA