Kezban teyze, Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı

EmineErdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı sırasında Sıfır Atık projesi için pilot ilçe seçilen Ankara Kızılcahamam'da bir araya geldiği Kezban Aydın (68) SABAH'a konuştu:Oğlumu beyin kanaması yüzünden kaybettim. 38 yaşındaki engelli kızım ve onun çocuğuna bakmak için dişimi tırnağıma kattım. Ev temizliklerine giderdim. 15 yıl çöplerden günde 12 saat dolaşarak atık topladım. Kızımın kulakları duymuyor, bir gözü görmüyor, konuşamıyor. 14 yaşında bir kızı var. İleride eşimle birlikte bu dünyadan göçüp gittiğimde gözümüz arkada kalmasın diye kredi ile bir ev almıştık.Sıfır Atık projesiyle işsiz kalmaktan korktum. Ancak beni belediyede işe yerleştirdiler. Hamamda görevli oldum. Emeklilik için borcumu da onlar ödedi.Emine Hanım'a 'Kartonlarımı elimden aldın, işsiz kaldım diye korktum ama sayende emekli oldum' dedim. Güldü. Birlikte çay içtik, kucaklaştık. Çok samimi ve güler yüzlüydü.Sıfır atık projesini çok önemsiyorum ve beğeniyorum. Ben yıllarca bu iş sayesinde ekmek parası kazandım, evladıma baktım. Emine Hanım çevreye, doğaya, hayvanlara ve insanlara karşı çok duyarlı, hassas. Doğayı kirletmemek adına sıfır atık projesine herkesin dikkat etmesi gerekiyor.Emine Hanım'ı Cumhurbaşkanımız ile evime davet ettim. Emine Hanım 'Gözleme de yapar mısın?' dedi. Ben de 'Tabii yaparım' dedim. Gelsinler, onlara höşmerim ve gözleme yapacağım. Emine Hanım'a beni baba ile (Cumhurbaşkanımız) görüştürmesini rica ettim. Emine Hanım 'Ben aratırım' dedi. Mutlu oldum.